Eindelijk is het zover! Geslacht pandajong Fan Xing bekend

Smile! Pandajong Fan Xing voor het eerst op ‘echte’ foto

1 oktober Het is (eindelijk) zover: pandajong Fan Xing heeft zich voor het eerst goed laten zien, waardoor het is gelukt de zwart-witte spruit van dichtbij op de foto te zetten. Dat levert bijzondere kiekjes op van het jong in het pandaverblijf in Ouwehands Dierenpark in Rhenen.