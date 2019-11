Eindelijk: Mary die haar verlamde man op straat zette, vindt geschikt huis

Begin oktober was ze de wanhoop nabij: Mary van Doorn (60) uit Vleuten zette haar verlamde man Gerard (69) op straat om aandacht te vragen voor hun woningprobleem. En nu is er witte rook: een woningcoöperatie las haar verhaal in deze krant en vervulde hun liefste wens: een geschikt huis. „Ieder jaar hoopten we dat we onze kerstboom in een nieuw huis konden opzetten; nu is het zover!”