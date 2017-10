Eindelijk schot in 'levenswerk' Utrechts Jongeriuscomplex

Monteren en demonteren

Dat bewaren ging niet zonder slag of stoot; de ramen zijn allemaal gerestaureerd omdat er schade is ontstaan door het monteren en demonteren. ,,Het origineel is in 1939 in het Jongeriusgebouw geplaatst. In de jaren zeventig is het daar uitgehaald door Defensie, want zij vonden het wel een aardig raam en plaatsten het daarom in een ander gebouw. Uiteindelijk schonken zij het raam aan ons en hebben wij het vier jaar geleden uit hun complex gehaald.”