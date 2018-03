Eis: tien jaar voor doodsteken Utrechtse vluchteling die ‘te luid belde’

Het openbaar ministerie heeft een onvoorwaardelijke celstraf van tien jaar geeist voor een dodelijk steekpartij in Hoograven waarbij Luel Ymesgen Lebasi. De jonge Eritrese vluchteling (18) werd op 3 mei 2017 omgebracht bij Villa Vrede in de wijk Hoograven, een organisatie die activiteiten organiseert voor asielzoekers met of zonder status.



De 35-jarige verdachte, Mohamed el H, bekende op de zitting dat hij het slachtoffer had gestoken na een uit de hand gelopen woordwisseling, maar hij zei dat hij uit zelfverdediging had gehandeld. Aan de dodelijke steekpartij, volgens het openbaar ministerie te kwalificeren als doodslag omdat er vanuit een impuls is gehandeld en er geen vooropgezet plan lag, ging een ruzie in Villa Vrede vooraf.