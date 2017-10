Eis: Zeven jaar voor handel harddrugs in potten pindakaas

De 23-jarige Tijs V. uit Houten bracht uit ‘vriendendienst’ pakketten weg voor zijn voormalige klas- en studiegenoot Mike W. uit Muiden. Die had een eigen bedrijf. Dat in de pakketten potten pindakaas en kaarten met harddrugs zaten, wist V. niet, benadrukte hij vanochtend tegen de Utrechtse rechter. Hij dacht dat het voedingssupplementen waren.

De student commerciële economie bewaarde de pakketten in zijn schuur achter zijn woning. ,,Ik deed klusjes voor W. in de hoop mee te kunnen doen in zijn bedrijfje,’’ erkende hij. Volgens het Openbaar Ministerie handelde Tijs V. samen met de 23-jarige Mike W. wel degelijk in harddrugs. Tegen V. en W. eiste de officier van justitie vanmiddag zeven jaar celstraf.

Opslagruimte

Een derde verdachte uit Nijmegen, de 19-jarige Moarli, zou onder meer zijn opslagruimte in Nijmegen ter beschikking hebben gesteld om de pakketten met harddrugs op te slaan.

De harddrugs werden aan klanten in het buitenland aangeboden op het dark web, een verborgen deel op het internet. V. en studiegenoot W. werden begin februari door de politie aangehouden in een auto op parkeerplaats Haarrijn langs de A2. Sindsdien zitten ze in voorarrest. De auto waarin de twee reden (witte Mercedes), is van een verhuurbedrijf en was al eerder gebruikt bij criminele activiteiten. In de auto trof de politie dozen met pindakaaspotten, met daarin MDMA.

Verjaardagskaarten

Dit is een synthetische drug waarvan bijvoorbeeld xtc-pillen worden gemaakt. Ook vonden de agenten verjaardagskaarten waarin MMDA was verstopt. Bij huiszoekingen vonden agenten later nog meer drugs en ook geld. Bij Thijs V. trof de politie 38.000 euro aan contanten aan. V. had voor het bezit hiervan een verklaring: ,,Dat heb ik gewonnen in het casino.’’

Net als V., die geen strafblad heeft, ontkent ook W. dat hij iets te maken heeft met de handel in harddrugs. Op zijn laptop werden wel bestanden gevonden, die te linken zijn aan het deel van het web, waar harddrugs worden verkocht. Volgens W. heeft hij zijn laptop vaak uitgeleend. Onder meer aan een of andere ‘Pim’. Hij zou volgens de twee verdachten het brein achter de drugshandel zijn.