EKKO houdt benefiet voor bestolen producer

Sam Jones (28) is een geluidstechnicus en producer uit Utrecht. Op 20 augustus kwam hij terug van het festival Lowlands. Daar had hij meegewerkt aan de show van muzikant Jeangu Macrooy. Jones parkeerde zijn bus in Utrecht met daarin de spullen die hij op het festival gebruikt had. Vijftienduizend euro aan spullen. De volgende ochtend was alles weg.



,,Alles wat ik verdien, stop ik in mijn spullen en mijn studio. Dat maakt de klap nog harder. Ze hebben niet alleen apparatuur gestolen, maar ook jaren aan werk en investering. Ik had een aantal hele dure authentieke spullen die je niet zo snel meer terugvindt en zeker niet voor het bedrag dat ik er oorspronkelijk voor heb betaald. Het was een keiharde les: laat nooit je spullen in de auto liggen. Zeker niet in de grote boze stad Utrecht, met de grote boze mensen.’’