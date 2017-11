Elektrisch tanken langs de A27 bij Nieuwegein kan straks nog sneller

De ultrasnellader bij de Linielanding, waar nu al een ‘gewone’ snellaadlocatie staat, is onderdeel van een Europees project om langs de belangrijkste Europese routes 25 laadlocaties te realiseren, schrijft het college van Nieuwegein in een raadsbrief. In het project werken onder meer Audi, BMW en Renault samen met het Nederlandse Allego, een dochteronderneming van nutsbedrijf Alliander.

Nieuwe generatie

Het college van burgemeester en wrthouders van Nieuwegein ziet de komst van de ultrasnellader als een aanvulling op de ambitie om alle verkeer in Nieuwegein in 2040 duurzaam te laten zijn. In het kader daarvan worden ook de regels voor particuliere oplaadpalen versoepeld. In plaats van te toetsen of er binnen 250 meter al een oplaadpaal aanwezig is, kijkt de gemeente voortaan of een andere oplaadpaal in de buurt druk bezet is. Ook wordt er niet meer gekeken naar de parkeerdruk.