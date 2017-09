Elf keer de bal uit het net vissen in een week is nieuw voor FC Utrecht-goalie Jensen

Maar bij een 1-7 nederlaag passen wel statistieken om te huilen. PSV schoot negen keer op doel, zeven keer was het raak. Dat kun je effectief noemen. Een 1-7 nederlaag overkwam FC Utrecht drie keer eerder in de historie. Eén keer was PSV ook de boosdoener. In 1997: FC Utrecht - Ajax 1-7, in 1989: FC Utrecht - PSV 1-7 en in 1984: FC Utrecht - AZ 1-7.

Mister Clean Sheet

Utrecht evenaarde zondag het negatieve thuisrecord qua uitslag, want triester dan een 1-7 nederlaag werd het nooit in Galgenwaard. Jensen kan er met zijn pet niet bij dat hij nu op zo’n negatieve manier de geschiedenisboeken ingaat. Hij, die juist te boek staat als Mister Clean Sheet omdat hij zo vaak de nul houdt, moest in een week tijd elf maal vissen. Alleen midweeks tegen de Ajax-amateurs hield hij zijn doel schoon. Al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat hij toen net zo goed een snipperdag had kunnen nemen, zo weinig kreeg hij te doen tijdens het eenzijdige bekertreffen in de Johan Cruijff Arena.

Sprakeloos

Nu, na de tweede tegenvallende prestatie in een week (4-0 tegen FC Twente, 1-7 tegen PSV 1-4) is het de hoogste tijd om de koppen bij elkaar te steken, vindt Jensen. ,,Zo kan het niet. Je kunt je dag niet hebben, een wedstrijd kan nadelig verlopen, het kan tegenzitten. Maar dan laat je het niet zo uit de hand lopen als nu tegen PSV. Waarom zeggen we niet: ‘Ok, het is niet onze dag, we accepteren een 1-4 nederlaag en gooien vervolgens de boel op slot? Ook dan had ik een rotgevoel gehad, maar stukken minder dan nu. Zeven goals tegen in een wedstrijd..zeven! Het is me nog nooit overkomen. Ik ben er echt sprakeloos van. Dit is een schande voor de club, voor het team, voor mij persoonlijk. Ik snap best dat we na de 1-3 móesten scoren en meer risico moesten nemen, maar na de 1-4 hadden we beter moeten weten. Van een ploeg als PSV, de top in Nederland, mag je verliezen. Alleen niet op deze manier. We vielen overal uit elkaar. Voorin, op het middenveld, achterin, overal. Ik hoop echt dat we een wijze les hebben geleerd.’’