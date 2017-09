Elinkwijk vijf bekerduels zonder geschorste Lijffijt

Prinsjesdag begint op Utrecht Centraal

16:09 Utrecht Centraal kleurt vandaag oranje. Oranjefans die vanuit alle hoeken en gaten van het land naar Den Haag trekken, hebben namelijk over het algemeen een paar dingen met elkaar gemeen: ze reizen via het grootste station van Nederland, hebben allemaal haast om de trein te halen én hebben de nationale kleur verwerkt in hun outfit.