Elke maand duikt er wel een handgranaat op in regio Utrecht

Burgemees­ter van Zanen: ‘Nee, deze week was niet normaal’

11:40 Twee schietpartijen in Lombok waarbij één dode viel, twee schietpartijen in Zuilen, een flinke brand met één dode in Kanaleneiland. Utrecht had het zwaar deze week. Burgemeester Jan van Zanen bezocht de plekken waar het leed zich afspeelde en sloot vanwege veiligheidsredenen de drie beschoten bedrijfspanden. „Utrecht blijft een veilige stad. Maar wat er deze week gebeurd is, is niet normaal.”