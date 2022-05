Ella (18) kan na twee coronajaren eindelijk ‘jong’ zijn: ‘Zo fijn dat dit weer kan’

Geslaagd! Maar geen feest. Gelukkig heeft Utrechtse mavoscho­lie­re Ella (16) daar al een list voor gevonden

Ella had zich er zo op verheugd. Een eindexamenstunt. De officiële diploma-uitreiking. Een reisje met vriendinnen. En natuurlijk de talloze feestjes. Maar het eindexamenjaar van de Utrechtse Ella Elshout (16) liep, net als dat van haar leeftijdsgenootjes, totaal anders. Donderdag hoort ze officieel of ze is geslaagd.

4 juni