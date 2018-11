Ellie Lust bespreekt Utrechtse serieverkrachter in nieuw programma

De zaak rond de Utrechtse serieverkrachter komt aan bod tijdens een nieuw televisieprogramma, met presentator Ellie Lust. De voormalig politiewoordvoerder trekt op Investigation Discovery een parallel tussen de Utrechtse zaak en die van The Golden State Killer in Amerika.

De eerste aflevering van het programma waarin de Utrechtse zaak aan bod komt is op woensdag 14 november. Lust is de eerste Nederlandse presentator van het programma, dat de titel Ellie Lust: Bizarre Zaken heeft gekregen. Ze geeft in het programma haar visie op beruchte politiezaken.

De Amerikaanse zaak stamt uit de jaren 70 van de vorige eeuw en leverde uiteindelijk in april dit jaar een dader op door DNA-sporen. De man is verantwoordelijk voor minstens 12 moorden, meer dan 50 verkrachtingen en 120 inbraken tussen 1974 en 1986. Bij de Utrechtse zaak uit de jaren 90 leverde een DNA-match na een fietsendiefstal ook na krap twintig jaar een dader op in de zaak die Utrecht in zijn greep hield.