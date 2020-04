Ellis en Esmaralda verloren beide ouders aan corona; ‘Zomaar ineens moesten we twee kisten in de aarde laten zakken’

Voor hun dochters Esmaralda en Ellis staat sindsdien de wereld stil. ,,We zitten niet bij elkaar om taartjes uit te kiezen, we zijn de grafstenen aan het uitzoeken. Niet te bevatten. Zomaar ineens moesten we twee kisten tegelijk in de aarde laten zakken. En dat moesten we ook zélf doen. Want we konden geen zes dragers vinden die het aandurfden.’’