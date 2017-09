Elst komt met alternatief voor huizen op militair terrein

Het zogeheten mob-complex bij Elst is een ruim veertien hectare groot terrein dat van 1957 tot 2011 als opslagplaats werd gebruikt voor militair materieel. Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar en wil het verkopen. Potentiële kopers moeten wel rekening houden met de wensen van de gemeente. Zo mag er bijvoorbeeld nu nog niet gebouwd worden volgens het huidige bestemmingsplan.

Namens hun groep ‘Mob naar de natuur’ is een petitie in het leven geroepen die inmiddels meer dan 300 keer is getekend. Vorige week dinsdag hadden zij overleg met diverse betrokken partijen die gezamenlijk aan het schetsen zijn geslagen. Van Zanten: ,,Dat is gedaan met de vereniging Dorpsbelang Elst, de IVN, de Natuur en Milieufederatie Utrecht en de Werkgroep Milieubeheer Rhenen. We willen op het Mob-complex behoud van natuur met een licht recreatieve waarde. Je moet daarbij denken aan plekken om te wandelen met een rolstoelpad en picknicktafels.’’