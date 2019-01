Emotionele moeder in rechtbank: Lucas is mij afgenomen, nooit meer zijn lach

De Utrechter houdt vol dat hij als eerste geslagen werd die nacht. Dat zou zijn gebeurd nadat drie mannen uit een taxi stapten, die volgens Dirk K. ‘stomdronken’ zouden zijn geweest. Een van hen was Lucas de Ruwe. Vanuit de groep zou meteen naar zijn tas zijn gegrepen. ,,Toen ik de tas terug probeerde te krijgen kreeg ik direct een klap. Ik weet niet van wie. Dat was angstig voor mij. Ik werd duizelig en ben weggelopen.”



Nadat hij even was gaan zitten omdat hij zich ‘niet lekker voelde’ besloot Dirk K. terug te keren naar het eethuis aan de Amsterdamsestraatweg. Naar eigen zeggen om een broodje te halen. Maar bij het eethuis deelde hij direct een klap uit aan Lucas de Ruwe, die ook te zien is op camerabeelden. ,,Dat was in een opwelling, ik zou niet weten waarom ik sloeg. Ik herinnerde me opeens weer wat daarvoor gebeurd was. Het is gebeurd, ik kan het niet veranderen. Ja, ik had weg moeten lopen.”



De rechtbank benadrukt dat alle getuigen verklaren dat Dirk K. nooit is geslagen die nacht. Maar de verdachte houdt vol dat hij wel degelijk ‘een forse tik’ kreeg en daar duizelig van werd. ,,Ik sloeg bij binnenkomst de eerste de beste.”