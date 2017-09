Emotionele wethouder zegt sorry voor begraafplaatsplan Stichtse Vecht

Boze bewoners hadden tijdens de commissievergadering hun onbegrip geuit over het voornemen om de begraafplaatsen in Kockengen, Nieuwer ter Aa en Vreeland af te stoten.

Respect

De zichtbare aangeslagen wethouder zei dat het zijn bedoeling was om te onderzoeken hoe op een beter manier respect en eer aan de overledenen kunnen worden gegeven. Daarbij hintte hij ook op een ervaring in zijn eigen omgeving.

In de gemeentelijke visie staat dat steeds minder mensen kiezen voor een begrafenis. Een groot aantal graven komt daardoor in de toekomst leeg te staan, terwijl de gemeente wel kosten maakt voor het onderhoud van de begraafplaatsen.

Gesprek

Via de insprekers klonk vanuit meerdere dorpen protest. Vreelander G. van Kamp zei dat in zijn dorp juist geen sprake is van overcapaciteit op de begraafplaats. Hij had ook moeite met de focus op kosten. ,,Vertaalt u tegenwoordig alles in geld?''