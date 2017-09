En opnieuw ligt de gevel eruit bij Boavista

Toen eind augustus een ramkraak werd gepleegd bij een juwelier in de Veenendaalse Hoofdstraat, verzuchtte de bedrijfsleider van kledingzaak Boavista 'dat ze zijn zaak deze keer gelukkig voorbij waren gegaan'. Gisterochtend vroeg was de exclusieve kledingzaak toch weer de klos.

Om 03.50 uur reden de daders met een gestolen bestelbus de Hoofdstraat in en ramden de gevel van de zaak eruit. Alweer, want in april van dit jaar gebeurde precies hetzelfde.

Ramkraak

Aanvankelijk werd gemeld dat er een aanhouding was verricht, maar dat blijkt niet het geval te zijn. ,,We hebben na de ramkraak op straat twee mensen aangetroffen die zich niet konden legitimeren’’, zegt een woordvoerder van de politie. ,,Ze zijn meegenomen naar het bureau, maar bleken niets met de kraak te maken hebben.’’

De daders zijn er op twee scooters vandoor gegaan. Hoeveel ramkrakers er waren, weet de politie niet zeker.

Weggesleept

Woensdagochtend is de politie klaar met het onderzoek. De bus is weggesleept. Een bouwbedrijf is druk bezig de schade te herstellen. De eigenaar en medewerkers van de winkel zeggen op advies van de politie nog niets. Ook later op de dag willen ze nog geen commentaar geven.

Ondernemers in de Hoofdstraat voelen zich onveilig door de aanhoudende reeks kraken. Ze willen niet bij naam worden genoemd. ,,Het is een bepaald soort kleding waarnaar ze zoeken”, zegt een Veenendaalse winkelier. „Spullen die geliefd zijn bij een 'bepaald slag volk' en die makkelijk op de zwarte markt verhandelbaar zijn. Ze worden steeds brutaler.”

Volledig scherm © ANP

Brandbrief

Winkeliersvereniging Winkelstad Veenendaal heeft vanmiddag een brandbrief naar de gemeente gestuurd om iets te doen aan het probleem. Het systeem met paaltjes die alleen met een pasje voor de ondernemers omlaag gaan, blijkt niet waterdicht.

Quote Als winkeliers hun pui willen verstevigen, zou de gemeente sneller een vergunning kunnen verlenen Annelies van Rooijen, Winkelstad Veenendaal

,,Dat kan en hoeft ook niet'', stelt Annelies van Rooijen van Winkelstad Veenendaal. ,,Maar we willen snel om tafel om andere maatregelen te nemen. Als winkeliers hun pui willen verstevigen, zou de gemeente nu bijvoorbeeld sneller en soepeler kunnen zijn met het verlenen van vergunningen."

De politie verzekert dat de reeks ramkraken de 'volle aandacht' hebben. ,,Het is gevaarlijk'', zegt een woordvoerder van de politie. ,,Stel dat er iemand in het pand is. Of dat er brand uitbreekt. Wij surveilleren veel, maar we kunnen het niet alleen. We zitten om tafel met de gemeente; er moeten andere maatregelen worden genomen.’’

Gestolen

De bestelbus waarmee vannacht de gevel van een kledingzaak in Veenendaal werd geramd, is gisteren alweer terugbezorgd bij de rechtmatige eigenaar. De bus werd diezelfde nacht gestolen voor de deur van Dennis Heijting, zzp'er met een bouwbedrijf aan de Kastanjelaan in Veenendaal.

,,Ik werd vanochtend gebeld dat mijn bus in de Hoofdstraat stond’’, zegt Heijting. ,,Dat is naar wakker worden, kan ik je verzekeren.’’ De bus staat inmiddels bij de garage. ,,Ze hebben met de achterkant tegen de gevel gereden. Ik heb behoorlijk wat schade. Hoeveel weet ik niet, dat moet getaxeerd worden.’’ Erg rouwig is Heijting niet dat een collega-bedrijf de opdracht kreeg om de pui te repareren. ,,Mijn hoofd stond er niet zo naar.’’

Vijfde keer