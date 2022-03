En toch gaat Jan genieten van het lentezonnetje...

Zo eenvoudig is het om je eigen tuin klimaatbe­sten­dig te maken (ook zónder groene vin­gers)

Minder asfalt en beton, meer groen en liefst zo min mogelijk onderhoud. Het voorjaar lokt veel bewoners de tuin in en velen van hen hebben dezelfde wens maar weten niet goed hoe die is te verwezenlijken. In Zeist krijgen inwoners daarom hulp en tips.

18:40