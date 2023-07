En wéér is lift kapot in complex waar Fatih (32) woont: ‘Elke keer moet ik denken: kom ik wel weer boven?’

Fatih (31) heeft spierziek­te en zit al dágen opgesloten op vijfde etage door kapotte lift: ‘Ik kan geen kant op’

Al vijf dagen zit Fatih Simsek (31) vast in zijn woning op de vijfde verdieping in Utrecht. Woensdag moest zijn onderbuurvrouw uit de kapotte lift worden bevrijd en sindsdien is de lift stuk. Vanwege een spierziekte zit de Utrechter in een rolstoel. ,,Ik kan dus geen kant op.”