Enorme collectie robots van Chriet Titulaer te zien in Museum Speelklok

Voor de erfgenamen van de beroemde sterrenkundige en tv-presentator Chriet Titulaer was het nogal een vraagstuk: wat doen we met die zeldzame en uitgebreide verzameling robots van vader? Vanaf deze maand is deze te zien in Museum Speelklok in Utrecht.

Karen, dochter van de vorig jaar overleden Chriet Titulaer (jarenlang woonachtig geweest in Houten), is dus ‘hartstikke blij’ dat de verzamelobjecten nu eindelijk weer eens voor iedereen te zien zijn.

Op de tentoonstelling Robots Love Music in Museum Speelklok in Utrecht worden vanaf 21 september maar liefst 250 van de 400 robots geëxposeerd die de wetenschapper met het kenmerkende ringbaardje verzamelde. Karen Titulaer (49): „Mijn vader is in de jaren 80 met zijn verzameling begonnen en vond het zó leuk dat hij ook exemplaren uit de tijd daarvoor heeft gekocht. De collectie strekt zich dus over meerdere decennia uit.”

Een van de robots op de expo die de kijkers van Titulaers tv-program Wondere Wereld (1983-1989) misschien wel herkennen: de witte ‘Topo’, die ook kan lopen. Karen Titulaer: „Maar de meeste van deze robots waren nooit voor het grote publiek te zien. Ze stonden in vitrines in mijn ouderlijk huis.”

Volledig scherm 1986: In Houten wordt het Robotboek aangeboden aan burgemeester Bransen. Het boek werd geschreven door Henk Gosses en Chriet Titulaer. Uiteraard werd het boek door een ‘echte’ robot overhandigd. © ANP

Verzamelaar

Wat er na de bruikleen aan het Museum Speelklok in Utrecht van de robotcollectie moet worden, kan Chriets dochter nog niet zeggen. „Een tijdje terug waren we er als familie überhaupt nog niet aan toe om daarover na te denken, maar nu zouden we het, denk ik, wel mooi vinden als een andere verzamelaar de collectie als geheel overneemt. Dat is fijner dan alle robots apart op de markt te brengen: het geheel toont prachtig aan hoe de techniek zich in de loop van de tijd heeft ontwikkeld.”

Ebelin Boswinkel van Museum Speelklok is ‘dolblij’ met de aanvulling op de tentoonstelling over muzikale robots, die al voor september stond gepland. „Toen Karen Titulaer ons deze bruiklenen aanbood, dachten we meteen: wow.”