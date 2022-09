Enorme kettingbotsing bij Nieuwegein: A27 tussen Utrecht en Gorinchem afgesloten

Het ongeval vond plaats rond 12.30 uur. Wat de oorzaak van het ongeluk is en hoeveel gewonden er zijn, is nog onbekend. Verkeer richting Gorinchem wordt vanaf knooppunt Lunetten omgeleid via de A12 en A2. Het is nog niet bekend hoe laat de weg weer vrij is. Een bergingsbedrijf is bezig met het wegslepen van de voertuigen.