Enter heeft meer nodig dan een verfbeurt, het moet dé plek voor jongeren worden in Houten

Jongerencentrum Enter moet wat het welzijnswerk in Houten betreft dé centrale ontmoetingsplek worden voor de jeugd in het dorp. Maar vóór het gemeentebestuur een slordige zeven ton investeert in noodzakelijk groot onderhoud willen burgemeester en wethouders eerst de vraag beantwoord zien of straks wel voldoende jongeren hun weg naar Enter weten te vinden.

Het gebouw ligt buiten de Rondweg naast zwembad De Wetering. In het verleden was het vooral een soos voor de jeugd om uit te gaan. Maar de laatste jaren is Enter steeds meer het vaste honk geworden voor het jongerenwerk van welzijnsorganisatie Van Houten & co. Idee voor de toekomst kan zijn hier vaker evenementen te organiseren of van Enter ook een breed poppodium te maken.

Om na de coronaperiode met zijn geregelde lockdowns weer ‘fris’ uit de startblokken te kunnen zijn er alvast investeringen gedaan in de verwarming, luchtbehandelingsinstallaties en riolering. Ook is er een plafond vervangen. Vrijwilligers en jongeren hebben samen de keuken opgeknapt. Maar om weer jaren vooruit te kunnen en de nadruk meer te kunnen leggen op ‘het begeleiden van kwetsbare jongeren naar volwassenheid en actief burgerschap’ is er meer nodig. Met een verbouwing en aanpassingen in het pand zou een bedrag gemoeid zijn van ongeveer 7 ton.

Poppodium

Voordat de gemeente echter in de buidel tast, wil het eerst onderzoek laten doen naar de toekomstige potentie van Enter. De gemeente wil weten hoe bekend de soos is onder jongeren en wat ervoor nodig is jongeren over de streep te trekken die nu de weg naar Enter nog niet weten te vinden. Het jongerencentrum moet na alle aanpassingen zeker twintig jaar meekunnen, zo schrijft het gemeentebestuur in een brief aan de gemeenteraad.

Bekijk hieronder onze best bekeken video’s!

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.