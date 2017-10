Entree van Zeist moet weer groener en chiquer worden

Zeist wil het gebied weer zoveel mogelijk het oorspronkelijke, groene karakter geven, een plek waar veel gewandeld kan worden. Hekken die het ene perceel afschermen van het andere, worden zoveel mogelijk verwijderd. Er komen meer wandel- en fietspaden. Het gebied wordt verkeersluw gemaakt. Auto’s worden zoveel mogelijk uit het zicht gehaald. Bij bushaltes komen extra fietsparkeerplaatsen.

De Utrechtseweg Noord maakt onderdeel uit van de Stichtse Lustwarande, een snoer van landgoederen dat zich uitstrekt van Utrecht tot Rhenen.

Flexibele bestemming

Aanleiding voor de metamorfose is het feit dat een paar bedrijven de komende jaren uit dit deel van Zeist vertrekken, waaronder TNO en Rabofacet. Eikenstein, de voormalig jeugdgevangenis, staat al geruime tijd leeg. De leeggekomen gebouwen krijgen een nieuwe, bij voorkeur flexibele, bestemming. Eventuele nieuwbouw of bij voorkeur herbestemming moet vooral duurzamer en liefst energieneutraal worden. Innovatieve bedrijven worden gestimuleerd naar dat deel van Zeist te verhuizen. In het gebied wordt ook ruimte gemaakt voor kleinschalige zorg.

De, tot dusverre nog globale, plannen voor de entree van Zeist zijn opgesteld door 45 bewoners, afkomstig uit verschillende delen van de samenleving. In vier workshops hebben zij nagedacht over de vraag hoe het gebied rond de Utrechtseweg Noord zich kan en moet ontwikkelen. Dit alles onder leiding van een landschapsarchitect, OKRA. Het resultaat is een breed gedragen visie, aldus de gemeente. De gemeenteraad buigt zich de komende tijd over de visie en neemt in de vergadering van 12 december een definitief besluit. Hierna volgt een specifiekere uitwerking van de plannen.

Handvatten