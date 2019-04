Enzo Knol heeft eigen munt: ‘Elke keer weer verbaas ik me wat me allemaal overkomt’

VideoYouTuber Enzo Knol uit Zeist is er maar wat trots op dat de Koninklijke Nederlandse Munt hem eert met een speciale munt. Als hij in Utrecht de eerste fan ontmoet voor een Meet & Greet - er zullen er nog dik 250 volgen - steekt hij zijn geluksgevoel geenszins onder stoelen of banken.

Breeduit lachend: ,,Je vindt dit de allermooiste munt? Mooier dan die van Willem-Alexander? Dat vind ik cool om te horen. Deze munt ontvangen, is serieus geweldig. In mijn eigen woorden: ‘focking’ bizar gewoon.’’

En hoppa, de 25-jarige inwoner van Zeist maakt zijn eerste ‘dikke vette peace-vredesteken’, een gebaar dat samen met zijn slogan Knol Power ondertussen zijn handelsmerk is geworden. Knol - in werkelijkheid heet hij Erkelens van achteren - geniet van het moment. ,,Elke keer weer verbaas ik me wat me allemaal overkomt. Dat ik een wassen beeld kreeg bij Madam Tussaud kreeg was onwerkelijk, en een eigen munt is dat ook.’’

Waanzinnig

Knol is een fenomeen op YouTube als vlogger. Hij zegt zich vaak genoeg in zijn arm te knijpen. ,,Dat er vandaag honderden fans komen die een munt van mij kopen, is waanzinnig. Had ik tien jaar terug op school verteld dat ooit de fans voor me in de rij zouden staan dan was ik voor gek verklaard.’’

Anno 2019 is de Knol-familie een reizend vloggend circus. Wáár hij of broer Mila ook komt, overal staat het rijendik. Zelfs zijn moeder maakt tegenwoordig zelf filmpjes. Knol neemt de munt in ontvangt op zijn Knols. Met een grap en een grol. Altijd scherp op dat ene detail dat voor zijn vlog een verschil kan maken. ,,Uiteindelijk is dat ook mijn kracht denk ik. Ik film overal. Of ik nou met vrienden naar het strand ga, of mijn opa en oma bezoek. Dat alledaagse, dat herkennen mensen. Eigenlijk is het in elke situatie zo dat er iets geks of aparts kan gebeuren. Dan kan je camera maar beter draaien.’’

Chill

Relaxt met een hoofdletter R is de manier hoe hij met zijn fans omgaat. ,,Ik zal nooit een handtekening weigeren of niet met iemand op de foto gaan. Omdat ik het zelf altijd ‘chill’ vind om te doen. Als mijn grote held – rapper Eminem – een munt uit zou geven, ga ik er ook voor in de rij staan. Dus ik snap die mensen wel. En dan hoop ik dat hij ook voor iedereen een momentje heeft.’’

Natuurlijk maakt Knol zijn entree in De Munt al filmend. ,,Hier is de Knol–Family, kijk eens ik loop nu een ruimte met grote camera’s binnen.’’ Of ouders ook op de foto mogen vraagt een medewerkster van de Munt. ,,Ja hoor, het loopt zoals het loopt. Met de Knol-familie is het elke dag een feestje, laten we genieten.’’ Natuurlijk, zegt hij tussen de bedrijven door, is hij wel eens verbaasd dat er duw en trek werk volgt als mensen met hem op de foto willen. Maar ook dat hoort er bij als je je leven 24/7 onder een vergrootglas legt.

Hij komt over zoals hij op zijn video’s is: relaxt, open, humoristisch, enthousiast. ,,Wie me vragen stelt, moet me wel intiem in de ogen kijken svp.’’ Zelfs nu hij dik twee miljoen volgers heeft en het geld best wel tegen de plinten klotst, lijken sterallures hem vreemd. Toch? ,,Dat klopt denk ik wel. Ik heb nog dezelfde vriendengroep uit Assen van vroeger. Er gebeurt een hoop onverwachts en moois in mijn leven – dat zijn genietmomentjes - maar ik heb mezelf vanaf het begin voorgenomen mijn beide benen op de grond te houden. Tegen mijn omgeving zeg ik altijd: als ik over een grens ga die echt niet kan, tik me keihard op mijn achterhoofd. En die klap heb ik nog niet gehad.’’ Om er lachend aan toe te voegen: ,,Knol-power! Ik meen het, fans zijn leuk. Ik neem er ook wel eens een paar mee die op de foto willen, gaan we lekker een stukje rijden, vet toch?’’

Gedetailleerd

Buiten is de meute bijna niet meer te houden. Wie de fans bekijkt, snapt dat de Knol-familie big business is. Knol-Power-petjes, KP-T-shirts, KP-jassen-KP-trainingspakken, je kunt het zo gek niet bedenken of de fans hebben het aan of bij zich. Het portret van het Nederlandse YouTube-fenomeen op zijn eigen munt is met een nieuwe techniek gemaakt. Daardoor is het design heel gedetailleerd en zit er een logo op dat beweegt. Het lijkt alsof Knol als het ware van de munt afspringt.

Chantal Oud (17) en haar moeder Karin (57) uit het Noord-Hollandse Bovenkarspel zijn de allereersten die de munt in ontvangt nemen. Inclusief een krabbel van Enzo natuurlijk. ,,Gelukt. En Enzo is geweldig. Zo open. We zagen hem voor het eerst in het echt, hij is véél groter dan in zijn filmpjes, en dat is kicken.’’

Knol houdt op zijn eigen manier de vaart er in. ,,Zo jongens…foto gemaakt, peace-teken gedaan, en nou opzouten.’’ Om er aan toe te voegen: ,,Dat was een grap natuurlijk.’’

