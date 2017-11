EO-programma ‘Geloof en een Hoop Liefde’ in Vleuten-De Meern en Vianen

In het programma gaan de presentatoren elke week in een andere plaats op zoek naar oprechte verhalen, unieke tradities en bijzondere mensen. In deze aflevering spreken ze met een aantal bewoners, onder wie de Vleutense barbier Ad van Zoeren en Cees Verweij uit de Meern. Zij vertellen verhalen over hun persoonlijke leven, maar ook over de geschiedenis van Vleuten en De Meern. Naast Vleuten-De Meern en Vianen zijn ook de plaatsen Oosterhout en Venray te zien in deze aflevering van het programma.