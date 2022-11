Er komen nóg meer trappen langs het water bij TivoliVredenburg

Hoe mooi is de singel die weer rond is? ‘Het maakt de stad natuurlij­ker’

Een rondje langs of op het water van de Utrechtse singel. Het is sinds twee jaar weer mogelijk. Na corona wordt dat zondag ein-de-lijk groots gevierd onder de naam ‘Rondje Singel’. Veel mensen zijn dus laaiend enthousiast - zelfs in het buitenland baart het opzien. Hoe denken Utrechters zelf eigenlijk over hun singel en wat is hun favoriete plekje geworden?

11 september