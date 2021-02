Er komen steeds minder nieuwe koopwoningen bij: hoe komt dat, en wat doen ‘we’ eraan?

Nederlan­ders zijn heel gelukkig, maar waarom zijn Utrechters gelukkiger dan Rotterdam­mers?

28 januari Geld op de bank, een grote vriendengroep, de liefde van je leven: er zijn een hoop factoren die ons geluksgevoel bepalen. Eén ding is zeker: Nederland is al jaren één van de gelukkigste landen ter wereld. Toch zit er een aardig verschil tussen de grotere steden van ons land. Waarom zijn Utrechters gelukkiger dan Rotterdammers, of Hagenaars?