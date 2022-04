Er schuilt wel degelijk een politiek spel achter het besluit de plannen voor verbreding A27 door te zetten

Het was iets waar de Utrechtse D66-lijsttrekker Maarten Koning in de campagne van de afgelopen gemeenteraadsverkiezingen meer dan eens mee koketteerde: zijn partij heeft er in Den Haag ‘keihard voor geknokt’ dat de omstreden verbreding van de A27 bij Amelisweerd ‘op losse schroeven’ zou komen te staan. ,,Dankzij D66 worden er nu geen bomen gekapt – op dit moment – bij Amelisweerd,’’ zei hij tijdens een debat in Tivoli met een affiche tegen de verbreding in de hand.