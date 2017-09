Erben Wennemars laat Amerongse schoolkinderen lekker rennen

VIDEODe Wilhelminaschool in Amerongen is de elfde school in de provincie Utrecht die zich heeft aangesloten bij het project The Daily Mile, een uit Schotland overgewaaid initiatief om basisschoolleerlingen meer te laten bewegen. Vanochtend gaf voormalig topschaatser Erben Wennemars het startsein voor de leerlingen van de school bij Kasteel Amerongen.

The Daily Mile is in 2012 bedacht door voormalig hoofdonderwijzer Elaine Wyllie. Het was slecht gesteld met de fitheid van de leerlingen, vond ze. Daarom besloot ze een programma te ontwikkelen om leerlingen per dag vijftien minuten te laten bewegen. Ze werden er niet alleen fitter door, maar zaten ook frisser in de klas.

Buurtsportcoach

Volledig scherm 20170912 Amerongen: Erben Wennemars, ambassadeur van The Daily Mile opent op Kasteel Amerongen voor alle basisschoolleerlingen in Amerongen The daily Mile. (Foto Jeroen Jumelet) © Jeroen Jumelet Binnen de gemeente Utrechtse Heuvelrug is de Wilhelminaschool inmiddels de derde school die meedoet met het programma. Gerbert Boor is de dolenthousiaste directeur van de school: ,,Leerkrachten hadden het gehoord van een ouder van een van de leerlingen.” Die ouder sport niet alleen veel, maar is ook buurtsportcoach bij SportImpuls, dat door de gemeente Utrechtse Heuvelrug wordt ingehuurd om sport- en bewegingsaanbod voor de inwoners te creëren.

Een kwartier sporten per dag. Dat moest volgens Boor prima in te passen zijn. ,,Uiteraard niet tijdens de gym en niet tijdens de pauze. Want de pauze moet de pauze blijven en de gym de gym. Het is aan de leerkracht zelf om te bepalen wanneer hij even wil gaan bewegen.” Dat kan volgens Boor tijdens een collectieve dip in de klas, of bijvoorbeeld na het leesuurtje. ,,We beginnen met drie dagen in de week. Dat is een mooie start.” En mentaal frisse leerlingen leren beter, dus over een paar jaar hele hoge cito-scores? ,,Ha ha, nou. We moeten van die cito af. Maar het zal meer zinvol leren worden voor de leerlingen.”

Accenten

Wilco Willemse van de gemeente Utrechtse Heuvelrug is tevreden met het feit dat alweer de derde school in zijn gemeente aansluiting vindt bij het project. ,,Een school moet er wel voor open staan. Als de accenten ergens anders liggen, moet je een school niet gaan dwingen.” De gemeente heeft ook nog het project Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) aan. Samen met The Daily Mile zijn er voldoende middelen om bijvoorbeeld overgewicht bij basisschoolleerlingen tegen te gaan. ,,We meten wel, maar helaas kan dat niet individueel. Ee zien wel vooruitgang in coördinatie, gewicht en conditie bij leerlingen van de deelnemende scholen.”

Erben Wennemars is tevreden over de inzet van de leerlingen. ,,Allemaal frisse gezichten en rode wangen. Mooi. Dan kun je ook weer fris de klas in. Ik geloof heilig in de kracht van bewegen. Dit project is mooi in te passen op school. Obesitas begint normaal te worden.” Dat moet volgens hem de kop worden ingedrukt.

Karin Groenendijk van basisschool De Boemerang in de Utrechtse wijk Ondiep heeft vorig jaar aan het project meegedaan. ,,Het ligt ook wel een beetje aan de klas die je hebt. Deze klas kon ik goed loslaten. Ik vond het erg leuk om te doen en de kinderen vroegen er zelfs op een gegeven moment om. Dat was natuurlijk niet de bedoeling. Ik merkte al wel snel resultaat bij de kinderen en sta beslist achter het idee.''