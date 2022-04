Eric heeft 1,5 minuut om Oekraïense vluchtelingen uit de trein te krijgen op Utrecht CS: ‘Ze zijn vaak in paniek’

Want de vluchtelingen willen vaak door, naar Amsterdam. Dat is voor de meeste Oekraïners de eindbestemming. ,,Nederland is voor hen Amsterdam”, zegt Eric Lamers, locatie-coördinator in Utrecht van het Rode Kruis. Maar in Amsterdam kunnen ze die grote toestroom nauwelijks aan en dus proberen hulporganisaties in Utrecht in anderhalve minuut - de tijd dat de trein doorgaans op het station wacht - zoveel mogelijk vluchtelingen ervan te overtuigen uit te stappen in Utrecht.