Ernstige verkeershinder op A12 bij Utrecht op komst

Techniek nog niet op orde: Uithoflijn rijdt vanaf juli op halve kracht

18 juni Door onopgeloste technische problemen gaat de Uithoflijn op 29 juli op halve kracht rijden. Vanaf de zomer komt er niet 12 keer per uur een tram langs, maar waarschijnlijk 6 keer per uur per richting. De planning is dat de lijn, die van het Centraal Station naar De Uithof rijdt, naar verwachting uiterlijk op 15 december ‘volledig’ in exploitatie kan.