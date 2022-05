Escaperooms als vorm van educatie in de klas? ‘Een heel goed idee’

Onderwijs is niet het eerste waar je aan denkt bij het oplossen van raadsels in een kamer om er zo snel mogelijk uit te komen, maar toch worden escaperooms tegenwoordig ingezet in de klas. ,,Van basisschool tot middelbaar onderwijs, we zetten ze overal in. Je ziet het zelfs wereldwijd gebeuren”, laat woordvoerder Merel Postma weten. ,,Dat is al gaande sinds escaperooms een ding werden.”

Geen ontsnapopdracht

Maar wat leren scholieren nu in zo’n escaperoom? Postma: ,,In principe is het geen ontsnapopdracht. ,,De bedoeling is dat leerlingen stof opnemen door het gamedoel te halen. Het kan gaan om het maken van opdrachten, om het samenwerken onder tijdsdruk en het communiceren met elkaar.”

En wat blijkt, zowel jongens als meisjes halen er veel plezier uit.

Herhaling lesstof

Of het ook werkt bij het leren voor een toets is een tweede. ,,Uit het onderzoek van Veldkamp bleek dat het voor leerlingen moeilijk is om in een escaperoom nieuwe lesstof te leren”, vertelt Postma. ,,Daarvoor moet je rustig zitten en tijd hebben, maar die tijd heb je niet in een escaperoom. Het is vooral een leuke manier om stof te herhalen in een nieuwe context.”

Middelbare scholieren die vandaag opgaan voor hun examens kunnen zich dan toch maar het beste voorbereiden op de ouderwetse manier, gewoon met een boek. ,,Of de toetsen moeten ook in de vorm van een escaperoom zijn”, lacht Postma.

