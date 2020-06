Esmay (23) en Lindsey (19) willen de ‘1,5 meterzomer’ leuker maken met hun creatieve picknickboxen

De twee zussen zijn al hun hele leven ondernemend en noemen zichzelf echte ‘horecatijgers’. ,,We zijn allebei afgestudeerd aan de Hotelschool, maar konden door de coronacrisis geen passende baan vinden. We besloten dat het tijd was om samen iets op te zetten, waarmee we anderen blij kunnen maken”, vertelt Esmay. ,,Daarbij vroegen we ons af wat nou echt leuk is om in de zomer, in Nederland, te doen op anderhalve meter afstand. Het antwoord is volgens ons picknicken.” Zo ontstond het idee voor een slimme, duurzame en vooral zelfgemaakte picknickbox in meerdere soorten en maten: de Bubbly Bee Box.