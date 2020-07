Esmee (15) rijdt straks wellicht voor Ferrari: ‘Ik wil eerste Nederlandse vrouw in de Formule 1 worden’

Dat vrouwen even goede coureurs als mannen zijn en dat racen helemaal geen jongenssport is, weet Esmee Kosterman allang. Maar dat de FIA, de internationale federatie van motorsport, nu ook een speciaal programma heeft gelanceerd om meer vrouwen in de racewereld te krijgen, is voor de jonge coureur een extra bevestiging dat ze hard aan de weg moet blijven timmeren om haar doel te halen.



De jonge Cothense wil namelijk de eerste Nederlandse vrouwelijke Formule 1-coureur worden. ,,Er heeft namens ons land nog nooit een vrouw in de Formule 1 gereden. Ik word de eerste. Als jongens stoer doen en tegen me zeggen: ‘Wat doe je hier? Dit is een mannensport’, dan wil ik ze alleen maar een poepie laten ruiken. Dat maakt me juist sterker.”