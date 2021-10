Esther Vergeer opent Sportpoli’s voor kinderen met beperking: ‘Faciliteren en niet pamperen’

Esther Vergeer is voormalig paralympisch rolstoeltennister en winnares van meerdere gouden medailles. Zij weet als geen ander hoe het als kind voelt om niet te kunnen sporten. ,,Ik was negen toen ik lid werd van de tennisvereniging in Woerden. Mijn tennisleraar zei: ‘kom maar sporten, we zien wel hoe ver we komen’. Dat bleek een goede en flexibele instelling te zijn, want daar kom je ver mee als je een beperking of aandoening hebt als kind.”