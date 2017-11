Eurospoor: Hét paradijs voor modelspoorliefhebbers

Vijftig modelspoorbanen, workshops en een modelspoormarkt van bijna een kilometer lang: treinliefhebbers en modelspoorbouwers komen dit weekend ruimschoots aan hun trekken bij Eurospoor in de Jaarbeurs. Dit jaar vindt het evenement – dat tevens één van de grootste modelspoormanifestaties van Europa is – voor de vijfentwintigste keer plaats. Wat maakt het zo’n succes?

Voor het evenement zijn drie grote zalen afgehuurd, waar dit weekend ruim vijftienduizend liefhebbers uit heel Europa worden verwacht. Op de markt, waar zowel nieuwe als tweedehands treinproducten worden aangeboden, wordt duidelijk dat er een eindeloos assortiment aan modelbouwproducten bestaat. Duizenden treinen en wagons, boompjes in alle seizoenskleuren en zelfs boerderijdieren zijn te koop. Ook wordt er volop geklust. Aan schakelkastjes bijvoorbeeld, om het licht van personenwagons van een afstand te kunnen bedienen.

Dure hobby

Op de grond van de Jaarbeurs zitten Bert Jansz (61) en kleinzoon Set (4) fanatiek te bouwen aan een treinspoor. Het is een bijzonder dagje uit voor de twee, want Set wordt morgen vijf jaar oud. ,,Ik heb hem een tijdje geleden verwend met een treinbaan, en die moet natuurlijk worden uitgebreid”, zegt Jansz. ,,Echt waar, hij is echt helemaal gek van treinen en kan het niet loslaten.”

Ondertussen haalt Set enthousiast de baan uit elkaar. ,,Je moet niet de hele baan gaan verbouwen, dan kunnen de andere kinderen er niet meer mee spelen”, zegt Jansz lachend. ,,Maar dat moet!”, reageert Set bloedserieus.

Volledig scherm © Angeliek de Jonge

Jansz is was net als zijn kleinzoon op jonge leeftijd al fan van modelspoorbouw. Toch lagen zijn treinen op een gegeven moment te verstoffen op zolder. ,,Toen ik trouwde en een huis met genoeg ruimte had gekocht, ging het pas weer kriebelen en heb ik mijn hobby weer opgepakt.” Hij breidde zijn collectie uit en ontwierp veel nieuwe banen. Helaas voelde hij zich uiteindelijk toch genoodzaakt om zijn spullen te verkopen. ,,Het liep nogal uit de hand, want je wil steeds meer en steeds groter. Maar als je kinderen hebt, is het een hele dure hobby.”

Gekke blikken

Het publiek van de beurs bestaat uit het overgrote deel uit mannen van oudere leeftijd. Mary-Anne Drost (33), een van de weinige vrouwen die er rondloopt, kreeg modelspoorbouw echter met de paplepel ingegoten. Ze heeft een lange tijd zelf als verkoper op beurzen gestaan. ,,Dat zorgde soms voor gekke blikken”, zegt Drost. ,,Maar modelbouw is ook zeker leuk voor vrouwen.”

Volledig scherm Staren naar treintjes in de Utrechtse Jaarbeurs. © Angeliek de Jonge

Het succes van de modelspoorbouw is volgens haar te danken aan de samenwerking met andere hobbyisten, die elk een eigen specialisatie hebben. “De één bouwt graag en de ander houdt zich bezig met de elektronica. Als je iets niet weet, of als je op een bepaald vlak beter wil worden, dan vraag je dat simpelweg. Zo help je elkaar vooruit en blijft de modelspoorwereld groeien.”

Concurrentie