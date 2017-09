Even oefenen: weekmarkt Nieuwegein proeft van nieuwe locatie

VideoAlle 45 kooplieden van de zaterdagse weekmarkt in Nieuwegein hebben vanavond hun plekje gevonden tijdens een proefopstelling op het Stadsplein in City van Nieuwegein. Vanaf komende zaterdag verhuist de markt van de westkant van winkelcentrum Cityplaza naar het plein tussen Stadstheater DE KOM en het Stadshuis.

Volledig scherm De markt in Nieuwegein verandert van plaats. Vandaag werd de nieuwe indeling 'geoefend' door de marktlieden op de nieuwe locatie naast het stadhuis. V.l.n.r. wethouder Johan Gadella (economische zaken), Ben Berg, Ton de Veen en Peter Vermeij (zij hebben de voorbereiding gedaan van de verhuizing van de weekmarkt). © Koen Laureij

Het opstellen van de kramen, auto's en verkoopkarren verliep vlekkeloos. „De proefopstelling was nodig om te bekijken of de stroomvoorziening voldoet en of er bijvoorbeeld genoeg ruimte is voor het publiek. Er is gelukkig genoeg ruimte en ook voor hulpdiensten, mocht dat nodig zijn. Iedereen is tevreden over de plek”, zegt voorzitter Peter Vermeij van de Weekmarkten Nieuwegein.

Samen met marktkooplieden Ben Berg en Ton de Veen bedacht hij anderhalf jaar geleden het idee om de weekmarkt terug te brengen naar waar die ooit stond. In het hart van het centrum, ten oosten van winkelcentrum Cityplaza.

Opstelling

Terwijl hij op het Stadsplein nog laatste aanwijzingen geeft, reageert Vermeij op de vraag waarom de verhuizing voor hem een mijlpaal is. „We hebben er echt naartoe geleefd. De kooplui zijn nauw betrokken geweest bij het bedenken van de opstelling op papier. We kregen een luid applaus van iedereen na afloop van een overleg erover. Voor ons, maar ook voor onze klanten is dit het beste. We hebben er echt zin in.”

Het Stadsplein staat in Nieuwegein bekend als een tochtgat. Bij kouder weer met wind is het geen pretje om op dit plein te verblijven, vinden veel Nieuwegeiners. Vermeij heeft hiervoor een oplossing. „We gaan er echt tijdens de weekmarkt een gezellig plein van maken. Aan de zijkanten komen de grotere wagens te staan, die vangen veel wind op. Ook gaan we met schermen werken.” De marktlui kijken uit naar de bouw van een appartementencomplex dat voorzien is vlak aan het water van De Doorslag, vlak voor het Stadsplein.

Veiligheid

Wethouder Johan Gadella (Economische Zaken) vult aan: „We hadden de weekmarkt eerder naar deze plek willen hebben, maar er moest gewoon veel worden geregeld. Bijvoorbeeld met veiligheid. Ook rond de logistiek van de theatervoorstellingen van DE KOM waren er uitdagingen die eerst opgelost moeten worden.”

Ook het buitenterras bij het theatercafé van DE KOM wordt nieuw leven ingeblazen. DE KOM belooft hier vaak livemuziek te brengen. „We zetten schermen neer tegen de wind en er komt deze week nieuw meubilair met loungebanken. Het wordt het gezelligste terras van Nieuwegein”, zegt horecamanager Rogier Franssen.