Everard Meyster kreeg 400 Amersfoorters zo gek om een kei van 7000 kilo naar de stad te trekken

Utrecht in 1668Amersfoort wordt Keistad genoemd, maar Utrecht heeft de Keistraat. En ze hebben alles met elkaar te maken. Dankzij Everard Meyster, alias ‘De Dolle Jonker’, uit Amersfoort, die in 1663 een bijzonder huis liet bouwen aan de Buerenstraat (later veranderd in Keistraat) in de binnenstad van Utrecht: huis De Krakeling.