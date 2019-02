Ex-gevangene: Drugs en telefoontjes gevangenis Nieuwegein binnensmokkelen is kinderspel

Ik heb Geleefd Iemand wenste Hans (60) kanker toe: ‘Heb vriende­lijk terugge­maild dat ik dat al heb’

6:00 Annemarie Haverkamp praat met mensen over hun leven en het einde dat nadert. Hans Nijhof (60) was wethouder in de Utrechtse Heuvelrug, maar moest zijn taken neerleggen. ‘Iedere keer is er weer iets wat niet meer gaat of niet meer mag.’