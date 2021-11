Ex-schoonzoon kan fluiten naar villa die hij voor prikkie wilde kopen van 91-jarige schoonmoeder

De drie kinderen van de 91-jarige vrouw stapten eind oktober naar de rechter nadat duidelijk was geworden dat de toenmalig partner van de jongste dochter jacht bleek te maken op de villa van hun moeder. Zonder dat iemand maar op de hoogte was, zou zijn afgesproken dat het huis in een lommerrijke Laan van Bilthoven voor 360.000 euro van de hand zou gaan zodra de oude dame haar huis zou verlaten. Dat terwijl de villa een WOZ-waarde van 865.000 euro heeft en vandaag de dag al snel boven die prijs weg gaat.