Ex-voorzitter lichtte hockeyclub Vianen voor een ton op

UpdateTussen 2010 en 2016 verdween uit de kas van Mixed Hockeyclub Vianen zo’n 150.000 euro. De club wijst met een beschuldigende vinger naar haar voorzitter in die periode. Een strafzaak is aanstaande.

De bestuursmededeling dat verdachte Peter B. in september 2016 per direct zijn functie ter beschikking stelt, is nog op de site van MHC Vianen te vinden. Zonder verklaring voor zijn abrupte vertrek, overigens.

Zes jaar daarvoor was hij voorzitter geworden van de hockeyclub. Bij zijn taken hoorde onder meer het inkopen van allerlei zaken, exclusief de alcoholische dranken. Hij had derhalve een bankpasje van de club. In 2017, ruim na zijn vertrek, schakelde de club bedrijfsrecherche in, want er was geld verdwenen. Veel geld. Er bleek uit naam van de hockeyclub bijna anderhalve ton ten onrechte te zijn betaald, overgeboekt of opgenomen. Zo ging er 90.000 euro naar de rekening van de voorzitter zelf, 9000 naar zijn toenmalige echtgenote.

Vier bankpassen

De hockeyclub deed daarna aangifte tegen Peter B. en vorderde via de civiele rechter het bedrag terug. Een maand geleden deed de rechter uitspraak: B. moet ongeveer een ton terugbetalen. Van de resterende 50.000 euro is niet duidelijk of B. het was die de pintransacties en geldopnames deed. Er waren ten tijde van zijn voorzitterschap namelijk vier bankpassen in omloop. Onduidelijk is nog of B. in hoger beroep gaat tegen het vonnis, dat pas gisteren werd gepubliceerd.

Ondertussen is ook de strafrechtelijke afhandeling van deze kwestie aanstaande. De zaak ligt klaar om voor een zitting van de meervoudige kamer, laat het Openbaar Ministerie weten. Naar een gaatje in de rechtbankagenda wordt gezocht. De zaak tegen zijn ex-vrouw is overigens geseponeerd.

Politiek

B. was politiek actief in Vianen voor D66, maar dat is al een tijd niet meer zo, zegt de fractievoorzitter Klaas de Zwaan. ,,Het nieuws overvalt me. Ontzettend vervelend, zeker voor de club waar mijn kinderen ook sporten en die ik een warm hart toedraag. Maar met D66 heeft het verder niks te maken.’’