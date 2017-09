Exact 35 jaar na bomenkap Amelisweerd wordt opnieuw geprotesteerd

Jaren 70

Het is dus niet de eerste keer dat liefhebbers van Amelisweerd in het verweer komen tegen bomenkap. In de jaren 70 was er ook veel protest tegen de eerste plannen om toen nieuwe snelweg A27 dwars door het landgoed aan te leggen. In 1982, toen de Tweede Kamer er definitief mee had ingestemd, bezetten actievoerders het bos door boomhutten te bouwen. De ME moest er aan te pas komen om de honderden demonstranten uit het bos te verjagen, waarna het kappen kon beginnen.