Expeditie Robinson was dieptepunt van 2018 voor Tony Junior

Tony had van tevoren bij de programmamakers aangegeven dat hij last van heimwee heeft. ,,Ik heb gezegd: denk erom, ik heb daar last van. Maar dat vonden ze niet erg. Het is dan toch televisie, en interessant om te zien hoe ik daarmee zou dealen. Nou, als ik geen contact heb met thuis, met mijn vader, mijn vriendinnetje, mijn vrienden, dan ga ik dus echt van binnen aan mezelf lopen vreten. En dat doet pijn. Niet fysiek, maar in mijn hersenen’’, vertelt hij in een interview met AD Utrechts Nieuwsblad.