‘Experience Zone’ moet beginnende speler naar Holland Casino trekken

Het initiatief moet beginnende spelers tussen de 25 en 40 jaar, de millennials, naar het casino zien te krijgen. Hoewel het al jaren goed gaat met de bezoekerscijfers van Holland Casino, blijft die groep achter. Dat heeft volgens CEO Erwin van Lambaart verschillende oorzaken. „Naast dat millennials graag illegaal online gokken, heeft het natuurlijk ook te maken met het uitgavenpatroon. In de Experience Zone kunnen ze voor zeer lage bedragen, bijvoorbeeld onder een euro, spelen in een ruimte die hopelijk aansluit bij hun wensen.”

De nieuwe ruimte is echter niet alleen gericht op spelen. „We willen de gasten vooral op een laagdrempelige manier introduceren in ons casino”, zegt Van Lambaart. „Zo is er veel aandacht voor sociale interactie, speluitleg en een levendige sfeer. We zien bij onze vaste gasten dat ze vaak zeer geconcentreerd en berekenend zijn, de Experience Zone is veel meer gericht op plezier. Denk dan bijvoorbeeld aan goede cocktails, fijne muziek en een gevarieerd programma.”

Wereldwijd fenomeen

Holland Casino is zeker niet de eerste in de casinowereld die probeert de groep millennials te werven. „Het is een wereldwijd fenomeen. Van Monte Carlo tot aan Parijs proberen ze al jaren van alles. Wij hebben rondgekeken, maar een goed kant-en-klaar plan was er nog niet. Toen zijn we dat zelf gaan ontwikkelen”, aldus Van Lambaart. Is het experiment een succes, dan sluit Holland Casino niet uit dat ook andere vestigingen zullen volgen.