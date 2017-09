Experiment met de 'regelarme' bijstand in Utrecht lijkt van de baan

Na jaren van soebatten met staatssecretaris Jetta Klijnsma (PvdA) over de regels en voorwaarden voor het experiment ziet het ernaar uit dat Utrecht haar verlies moet nemen. Het kabinet wil dat Utrecht de tegenprestatie opneemt in de verordening. In de praktijk mag die verplichting echter een dode letter blijven. Maar Utrecht wil dat niet vastleggen en heeft dat ook zo in het coalitieakkoord afgesproken.

Hypocriet

Een uitweg door de verordening wél aan te passen zoals de staatssecretaris wenst om zo toch van start te kunnen, wijzen de meeste partijen, waaronder GroenLinks en D66, van de hand. ,,Het is natuurlijk hypocriet en heel gek als je iets op papier zet, maar dit vervolgens niet gaat doen", zei GroenLinks-fractievoorzitter Heleen de Boer vanmiddag tijdens een commissievergadering. ,,Je moet duidelijk zijn naar de bevolking wat het beleid is en dat is dan niet het geval.’’

Everhardt, die al tijden in de clinch ligt met Den Haag over de uitvoering van het experiment, baalt van de situatie. ,,Wij zouden een van de meest krachtige experimenten op touw zetten van alle steden die meedoen. Het gaat er nu slechts om dat het woordtechnisch niet op orde is. Omdat we stand willen doen aan coalitieakkoord (geen verplichte tegenprestatie, red), ben ik nog een kleine mogelijkheid juridisch aan het uitzoeken, zodat we heel misschien toch binnen de wet van start kunnen gaan.’’

Toverformule

De kans is groot dat de toverformule niet wordt gevonden wordt. De mogelijkheid die dan overblijft is om eventueel op eigen houtje een experiment met de bijstand te beginnen, zoals Amsterdam van plan is. Everhardt kijkt dan ook met grote belangstelling mee naar de collega’s in de hoofdstad, maar hij verwacht dat dit zal leiden tot een uitgekleed experiment. ,,Het zal er dan heel anders uit gaan zien dan de oorspronkelijke opzet, onder meer omdat bijverdienen in de bijstand niet mogelijk is.’’

Bijkomend nadeel om de proef buiten de wet om op te zetten, is volgens Everhardt, dat de uitkomsten van het experiment ook niet meteen betekenis hebben en kunnen leiden tot een aanpassing van de wet. ,,Maar we kijken zeker wat er in Amsterdam en bij ons nog mogelijk is. Ik ga ervan uit dat we dan nog wel met een aangepast voorstel komen. Mogelijk dat een nieuw kabinet ons ook nog nieuwe kansen biedt.’’

Het experiment