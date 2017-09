Exploderende fietsaccu ruïneert Utrechtse woonkamer

In paniek rende Abden in het donker zijn bed uit, niet wetend wat hem overkwam. Iets van metaal raakte zijn been op weg naar de voordeur. Radeloos belde hij bij zijn buurvrouw aan.

Een gealarmeerde politieman kwam hoestend weer naar buiten na een eerste inspectie van de woning aan de Gambiadreef. Binnen bleek een scherpe chemische lucht te hangen. Alle reden om ook de brandweer in te seinen. Uitgesloten moest immers worden dat er schadelijke stoffen in de lucht hingen.

Volledig scherm De accu van zijn elektrische fiets ontplofte vannacht spontaan in een appartement aan de Gambiadreef in Utrecht. De onderdelen vlogen heel het huis door. © Koen Laureij

Explosies

Of Abden wist wat de explosies veroorzaakt konden hebben, vroeg de politie. ,,Pas nadat ik weer enigszins tot rust was gekomen bedacht ik me dat ik die avond ervoor mijn fietsaccu aan de lader had gelegd.’’

Binnen trof de brandweer inderdaad de geëxplodeerde accu aan. Te midden van een enorme ravage. Een schroeiplek op de eettafel maakt zichtbaar waar de accu lag. De omgeving ligt vol metaalsplinters en zwart gruis. Onderdelen van de accu blijken zelfs de slaapkamer te hebben bereikt.

De elektrische fiets van het merk Hollandia was pas een maand in het bezit van Abden. Elke dag fietste hij ermee naar zijn werk in de Binnenstad. Nooit eerder had hij problemen gehad met de accu.

Achterhalen

Bij Hollandia zijn ze erg geschrokken van de ontplofte accu. ,,We zijn volop bezig om te achterhalen hoe dit heeft kunnen gebeuren. We hebben nog nooit zo’n melding binnen gekregen en we gaan er alles aan doen om de feiten boven tafel te krijgen’’, zegt Niels Kuiper, kwaliteitsmanager van Hollandia.

,,De politie zegt dat ik een geluksvogel ben geweest. Er had gemakkelijk brand kunnen ontstaan of ik had gewond kunnen raken door de rondvliegende onderdelen." Voorlopig gebruikt hij zijn fiets wel zonder hulpmotortje.