Explosief aan voordeur beautysalon Amsterdamsestraatweg, zaak was al eerder doelwit

Eigenares­se gesloten beautysa­lon voelt zich als crimineel behandeld: ‘Mijn geluk is me afgenomen’

Burgemeester Dijksma had gelijk toen zij besloot om een Utrechtse beautysalon te sluiten nadat de zaak werd beschoten. Ze deed dat omdat de openbare orde in gevaar was en daar had ze alle recht toe. Dat heeft de rechtbank Midden-Nederland bepaald.