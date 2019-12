Explosief aangetroffen in Nieuwegein, woningen ontruimd

Zeist past verkeerssi­tu­a­tie in centrum aan, weer tweerich­tings­ver­keer op Korte Steynlaan

11:51 Wie met de auto of fiets in het centrum van Zeist moet zijn, kan vanaf morgen weer over de Markt rijden en van beide kanten de Korte Steynlaan in. Dat heeft de gemeente eerder deze week besloten.