Explosief gevonden op Markt in Veenendaal

Twee zwaargewon­den door botsing tussen auto's in Rhenen

6:38 Op de kruising van de Meentsteeg met de Weteringsteeg in Rhenen zijn woensdagavond twee auto's met elkaar in botsing gekomen. Twee slachtoffers raakten hierbij volgens de politie ter plaatse ernstig gewond. Zij zijn per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.