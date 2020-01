Explosief in auto gegooid in Zeist, bewoners mogen huizen weer in na ontruiming

Oud & Nieuw in het hospice: ‘Het is gewoon duidelijk, dit is de laatste. Klaar’

20:00 Dat deze oud & nieuw je laatste ooit is, is duidelijk als je 'm als gast doorbrengt in een hospice. Een besef dat tijdens het proosten op een nieuw jaar niet onbesproken blijft. „We proosten op het leven. Het is de laatste keer, iedereen weet hoe het ervoor staat.”